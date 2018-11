Informacijski pooblaščenec s projektom za izobraževanje manjših in srednje velikih podjetij

Ljubljana, 7. novembra - Informacijski pooblaščenec bo do septembra 2020 izvajal evropski projekt RAPiD.Si, ki je namenjen izobraževanju manjših in srednje velikih podjetij ter posameznikov o reformi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Projekt financira Evropska komisija v okviru splošnega programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020.