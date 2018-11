Diane Lane portret Anette Shepherd slika s črno

London, 8. novembra - Diane Lane je v štiri desetletja dolgi karieri prevzela 70 različnih vlog, trenutno jo lahko spremljamo v zadnji sezoni serije Hiša iz kart. Kot je dejala v pogovoru za The Guardian, je vesela, da bo prikazala temen lik, čuti "olajšanje, da je protagonistka in ne dekle", in hvaležnost, da vedno več žensk po 40. letu dobiva prostor na televiziji.