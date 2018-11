Višina povprečnine za leto 2019 bo 573,5 evra

Ljubljana, 7. novembra - Predstavniki vlade in občinskih združenj so se dogovorili, da bo povprečnina za prihodnje leto 573,5 evra in danes tudi že podpisali dogovor o njeni višini. Številka je kompromis med željami občin in prvotno ponudbo vlade, ki so ga dosegli v usklajevanjih v minulih tednih. Po prvih ocenah občin nihče ni niti zmagovalec niti poraženec.