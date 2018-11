Delo za disciplinskega sodnika tudi po 15. krogu

Brdo pri Kranju, 7. novembra - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je imel delo tudi po 15. krogu prve lige. Med tistimi, ki bodo znova polnili proračun nacionalne federacije, so bili tudi aktualni nogometni in pokalni prvaki iz Ljubljane. Vodstvo Olimpije bo plačalo globo v višini 2300 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.