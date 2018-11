Na Ravnah na Koroškem aktualni župan v boj s tremi tekmeci

Ravne na Koroškem, 8. novembra - Na Ravnah na Koroškem se za županski stolček potegujejo štirje kandidati. Poleg aktualnega župana Tomaža Rožena, ki občino vodi že 12 let, kandidirajo še Mojca Erjavec, Vilko Černovšek in Zlatko Halilovič. Med volilnimi obljubami in načrti je veliko podobnih projektov, med drugim vsi obljubljajo gradnjo stanovanj.