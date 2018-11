Prepir in pretep zaradi kopalk v savni

Murska Sobota, 7. novembra - Obiskovalci savne pomurskega zdravilišča so se v soboto stepli. Zmotil jih je namreč gost, ki je v savno vstopil v kopalkah. Gostje so 44-letnika najprej opozorili, da kopalke v savni niso dovoljene, nato pa se je med njimi vnel prepir, ki se je sprevrgel v pretep. 44-letnik je bil v pretepu lažje poškodovan, so sporočili s PU Murska Sobota.