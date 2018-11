Četrtletni dobiček podjetja BMW strmo navzdol

Frankfurt, 7. novembra - Četrtletni dobiček nemškega avtomobilskega proizvajalca BMW je znatno padel, čemur naj bi po besedah podjetja botrovali strogi evropski testi izpustov in mednarodni trgovinski konflikti. Čisti dobiček skupine med julijem in septembrom je 24 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani in znaša 1,4 milijarde evrov.