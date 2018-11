Moški vdrl na krokodiljo farmo in zaplaval s krokodili

Miami, 7. novembra - Moški na Floridi je preplezal več ograj, se slekel do spodnjega perila in se namočil v bazenu s krokodili, je razvidno iz posnetkov nadzornih kamer, ki so v torek zaokrožili po ameriških medijih. Na njih je vidno tudi, kako so krokodili nočnega kopalca napadli in poškodovali, ta je nato brez oblek zbežal stran.