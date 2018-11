Po oceni računskega sodišča finančno ministrstvo delno učinkovito pri sistemu MFERAC

Ljubljana, 7. novembra - Ministrstvo za finance je bilo po oceni računskega sodišča med januarjem 2015 in marcem 2017 delno učinkovito pri upravljanju informacijskega sistema MFERAC. Revizorji so med drugim ocenili, da bi bile lahko funkcionalnosti sistema bolje izkoriščene. Finančnemu ministrstvu so podali priporočila, odzivnega poročila pa niso zahtevali.