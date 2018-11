Za Američane na vmesnih volitvah najpomembnejše vprašanje zdravstva

New York, 7. novembra - Vzporedne ankete, ki jih je za številne ameriške medije opravil raziskovalni inštitut Edison, so pokazale, da je bilo najpomembnejše vprašanje za Američane na torkovih vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata zdravstvo, pred priseljevanjem in šele na tretjem mestu gospodarstvo. Večina volivcev tudi nasprotuje predsedniku Donaldu Trumpu.