Židan sprejel predstavnike kulturnih društev narodov nekdanje Jugoslavije

Ljubljana, 6. novembra - Predsednik Državnega zbora Dejan Židan je danes sprejel predstavnike Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji (EXYUMAK). Ti so predsednika DZ seznanili z dosedanjimi prizadevanji za ureditev statusa in kolektivnih pravic narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, so sporočili iz DZ.