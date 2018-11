Osumljeni pošiljatelj paketov z eksplozivom na sodišču v New Yorku

New York, 6. novembra - Cesar Sayoc, ki je osumljen za pošiljanje eksplozivnih naprav kritikom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je danes prvič znašel pred sodiščem v New Yorku, ki mu je odredilo nadaljnji pripor brez možnosti varščine. Tožilstvo pa bo moralo obtožnico spisati do 12. novembra.