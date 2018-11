Pred lokalnimi volitvami na posvetu o odprtih vprašanjih lokalne samouprave

Ljubljana, 6. novembra - Pred lokalnimi volitvami je Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (Ifimes) pripravil posvet, na katerem so spregovorili tako o samih volitvah kot širše o lokalni samoupravi. Dotaknili so se vrste vprašanj, tudi ustanovitve pokrajin, (ne)združljivosti poslanske in županske funkcije ter potrebe po prenovi zakonodaje.