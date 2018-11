Občini Kranjska Gora in Tržič bosta za sanacijo škode prejeli skupno 275.000 evrov

Ljubljana, 6. novembra - Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo sprejela sklep o zagotovitvi sredstev za izvedbo sanacije škode, ki je nastala po neurju konec oktobra. Za izvedbo ukrepov bodo uporabljena sredstva proračunske postavke ministrstva za okolje in prostor v višini 275.000 evrov za občini Kranjska Gora in Tržič, so sporočili iz urada za komuniciranje.