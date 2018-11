Kosovo uvedlo carine na proizvode iz Srbije in BiH

Priština/Beograd/Bruselj, 6. novembra - Kosovska vlada je danes uvedla 10-odstotne carine na vse proizvode iz Srbije in BiH zaradi njunega negativnega odnosa do Kosova. Beograd je odločitev označil za nevarno in nezakonito, z njeno odpravo pa pogojuje nadaljevanje dialoga. Odzvala se je tudi EU, ki od Prištine zahteva pojasnila in umik odločitve.