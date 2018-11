Na Kemijskem inštitutu o vlogi države pri razvoju

Ljubljana, 6. novembra - Na Kemijskem inštitutu so ob izidu prevoda knjige Podjetniška država italijansko-ameriške ekonomistke Mariane Mazzucato pripravili razpravo na temo vloge države pri gospodarskem razvoju. Udeleženci so se strinjali, da je vloga države potrebna, ob tem pa je bilo slišati pozive k spremembam pri strukturi javne porabe in k vzgajanju dobrih kadrov.