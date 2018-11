V DZ še brez ožjega nabora možnih kandidatov za varuha človekovih pravic

Ljubljana, 6. novembra - Nekatere poslanske skupine so se že posvetovale glede možnih kandidatov za novega varuha človekovih pravic, a pogovori še potekajo in ožji izbor tistih, ki bi utegnili dobiti ustrezno dvotretjinsko podporo v DZ, še ni izrisan. Zaradi potrebne večine bosta koalicija in opozicija morali iskati širše soglasje in preseči ideološke delitve.