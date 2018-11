Vlada nadaljuje ločena pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja

Ljubljana, 6. novembra - Vlada nadaljuje v ponedeljek prekinjena ločena pogajanja s sindikati javnega sektorja. Po pogajanjih s Svizom, na katerih so po neuradnih informacijah naredili korak naprej, se zdaj srečuje še s predstavniki sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška. Kot je ta pojasnil, so v fazi izmenjevanja predlogov in danes pričakujejo predlog vladne strani.