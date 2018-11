Alfredu Leskovcu bodo drevi izročili Jermanovo nagrado

Ljubljana, 8. novembra - Društvo slovenskih književnih prevajalcev bo drevi prevajalcu Alfredu Leskovcu izročilo Jermanovo nagrado za prevod dela Psihologija in alkimija Carla Gustava Junga. Leskovec že več kot 20 let bogati slovensko prevodno književnost s prevodi pomembnih, zahtevnih in pogosto obsežnih del s področja humanistike in družboslovja, piše v obrazložitvi.