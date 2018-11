Nekdanji svetovni in evropski prvak Magnini kaznovan zaradi dopinga

Rim, 6. novembra - Italijanski plavalec, nekdanji svetovni in evropski prvak Filippo Magnini, je dobil štiriletno prepoved nastopanja, ki pa nima več nikakršne teže, ker je medtem že končal svojo športno pot. Kazen mu je izrekla italijanska protidopinška organizacija zaradi "uporabe in nameravane uporabe dopinga", kot so zapisali v obrazložitvi, pred leti.