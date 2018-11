Sezona prodaje pečenega kostanja na ljubljanskih ulicah je v polnem teku

pripravila Sabina Lavrič

Ljubljana, 10. novembra - V Ljubljani se bo še vse do konca januarja izpred lesenih utic, razkropljenih po mestu, širil vonj po pečenih kostanjih. Ti niso najbolj poceni, saj je za malo merico pečenih maronov - en škrnicelj napolni okoli deset plodov, odvisno od debelosti - v prestolnici treba odšteti dva evra in pol, za to pa so "krive" tudi velike cene najema prostora.