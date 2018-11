Neznanec oropal pošto na Tržaški cesti v Mariboru

Maribor, 6. novembra - Mariborski policisti obravnavajo rop pošte na Tržaški cesti, do katerega je prišlo okoli 14. ure. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so doslej z zbiranjem obvestil in ogledom, ki še poteka, ugotovili, da je za zdaj neznani storilec vstopil v prostore pošte in s pištolo v roki zahteval denar. Po dejanju je pobegnil neznano kam.