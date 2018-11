V Pulju priprli napadalca na 32-letnega slovenskega državljana

Zagreb/Pulj, 6. novembra - Hrvaški kriminalisti so končali preiskavo proti 23-letnemu hrvaškemu državljanu, ki je konec oktobra v Peroju nedaleč od Pulja hudo pretepel 32-letnega slovenskega državljana. Napadalca so priprli zaradi suma povzročitve težkih telesnih poškodb, groženj in poškodovanja tuje stvari, so danes potrdili v policijski upravi hrvaške Istre.