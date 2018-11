Vreme: Oblačno z občasnimi padavinami

Ljubljana, 6. novembra - Popoldne bo pretežno, na vzhodu pa zmerno oblačno. V zahodni in deloma osrednji Sloveniji se bodo občasno pojavljale padavine. Ob obali bo še pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.