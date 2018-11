Na nacionalni konferenci tudi o regijskih razlikah pri obvladovanju sladkorne bolezni

pripravil Bojan Šuštar

Ljubljana, 7. novembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvo za zdravje bosta v četrtek v Ljubljani pripravila nacionalno konferenco o obvladovanju sladkorne bolezni. Osrednja tema letošnje konference, ki bo že deveta po vrsti, je pogled na to kronično bolezen z vidika podatkov, trendov in razlik med regijami v državi.