Ljubljanska borza: Delnice Petrola in Luke potisnile SBI TOP navzdol

Ljubljana, 6. novembra - Ljubljanska borza je dan končala s padcem indeksa blue chipov SBI TOP. Ta se je glede na ponedeljek znižal za 0,34 odstotka, navzdol pa so ga potisnile predvsem delnice Petrola in Luke Koper, ki so zabeležile 1,88- oz. 0,34-odstotni padec. Borzni posredniki so sklenili za 727.320 evrov poslov, za vlagatelje so bile najbolj zanimive Krkine delnice.