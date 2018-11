Za podporo malim podjetjem skoraj osem milijonov evrov

Ljubljana, 6. novembra - Mala in srednje velika podjetja lahko računajo na vsebinsko podporo, ki naj bi povečala in izboljšala učinke finančnih spodbud Javnega sklada RS za podjetništvo. Skupno bo na voljo 7,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 5,7 milijona evrov, so sporočili iz službe vlade za razvoj.