Zunanji minister sprejel predstavnike slovenske manjšine iz Avstrije

Ljubljana, 6. novembra - Zunanji minister Miro Cerar je danes v Ljubljani, dan pred delovnim obiskom v Avstriji, sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Pogovori so bili po navedbah Cerarja zelo konstruktivni in usmerjeni predvsem na nadaljnjo pomoč in sodelovanje Avstrije s slovensko manjšino, kjer je v zadnjem času prišlo do zastoja.