Hiša Poezije s šestimi Sončnicami in drugimi novostmi

Ljubljana, 6. novembra - Pri Hiši poezije so predstavili novosti, med katerimi je pesniška zbirka Željka Kozinca ter šest pesniških zbirk oziroma t.i. Sončnic avtorjev Iva Svetine, Blaža Lukana, Kristiana Koželja, Katarine Tominec, Francija Novaka in Andreja Tomažina. Spregovorili so še o antologiji Sončnice 2018, romanu John Steinbeck Zablodeli avtobus in reviji Poetikon.