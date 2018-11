Sodišče EU podprlo pravico delavca do plačanega dopusta

Luxembourg, 6. novembra - Sodišče EU je odločilo, da delavec ne more samodejno izgubiti pridobljene pravice do plačanega letnega dopusta, tudi če ni podal prošnje za dopust. Če pa delodajalec dokaže, da delavec pravice do plačanega letnega dopusta ni uveljavljal namerno in ob poznavanju posledic, pravo EU ne nasprotuje temu, da ta delavec to pravico izgubi.