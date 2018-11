V Solkanu negujejo spomin na mizarsko dejavnost

Solkan, 6. novembra - Pred drugo svetovno vojno je v Solkanu delovalo več kot 100 mizarskih delavnic, ki so v povojnem razvoju in delovanju podjetja Meblo ena za drugo zapirala vrata. Danes v kraju deluje ena sama, vendar zgodovina kraja ne bo pozabljena. Za to bo poskrbel tudi zajeten zbornik Živel je tod mizarjev rod, ki ga bodo predstavili nocoj v Solkanu.