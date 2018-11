Fundacija fotografa Henrija Cartier-Bressona v Parizu z novimi prostori

Pariz, 7. novembra - V Parizu so v središču mesta odprli nove prostore fundacije francoskega fotografa Henrija Cartier-Bressona. Prostore v četrti Marais v bližini Centra Pompidou in Picassovega muzeja so odprli z razstavo, posvečeno Cartier-Bressonovi ženi Martine Franck, ki je bila tudi sama fotografinja.