Severna Koreja v javnosti razobesila prvi Kimov portret

Pjongjang/Seul, 6. novembra - Severna Koreja je v teh dneh javnosti predstavila prvi potret Kim Jong-una, kar po mnenju poznavalcev napoveduje izgradnjo kulta osebnosti okoli voditelja. Povsod po državi so portreti Kimovega deda in očeta, ustanovitelja države Kim Il-sunga in Kim Jong-ila, sam pa doslej ni bil portretiran na enak, vsenavzoči način.