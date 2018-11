Na nekdanjih območjih IS v Iraku odkrili več kot 200 množičnih grobišč

Ženeva, 6. novembra - V predelih na severu in zahodu Iraka, ki jih je med letoma 2014 in 2017 nadzorovala skrajna skupina Islamska država (IS), so našli 202 množični grobišči, v danes objavljenem poročilu ugotavljajo Združeni narodi. V njih bi lahko bilo do 12.000 trupel.