Ob volitvah v Afganistanu ubitih ali ranjenih več kot 400 ljudi

Kabul, 6. novembra - V nasilju, ki je spremljalo oktobrske parlamentarne volitve v Afganistanu, je bilo ubitih ali ranjenih 435 ljudi, so danes sporočili Združeni narodi. Kot so poudarili, so volitve zahtevale rekordno število žrtev - ubitih je bilo 56 ljudi, 379 jih je bilo ranjenih.