Erjavec in Krstičević potrdila dobro obrambno sodelovanje

Ljubljana, 6. novembra - Obrambna ministra Slovenije in Hrvaške Karl Erjavec in Damir Krstičević sta danes na srečanju v Ljubljani potrdila dobro sodelovanje med državama na obrambnem področju. V pogovorih sta največ pozornosti namenila dvostranskemu sodelovanju in varnostnim izzivom, s katerimi se soočata sosedi.