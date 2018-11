Združenje evropskih lig nenaklonjeno zamislim o superligi

Nyon, 6. novembra - V Združenju evropskih poklicnih nogometnih lig (EPFL) so nenaklonjenim zamislim o oblikovanju superlige. Razkritja o oblikovanju zasebnega, od lige prvakov ločenega tekmovanja so pri EPFL sprejeli zelo kritično. V skupni izjavi za javnost so še enkrat izrazili svojo veliko podporo domačim nogometnim ligam ter evropskim tekmovanjem.