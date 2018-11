Za prostovoljno zavarovane in kmete namesto položnic SMS-sporočila

Ljubljana, 6. novembra - Finančna uprava (Furs) bo osebam, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja, in kmetom odslej za plačilo prispevkov za socialno varnost namesto položnic poslala SMS-sporočila z vsemi potrebnimi podatki za plačilo teh prispevkov. Uprava bo prva sporočila namesto položnic poslala za oktobrske prispevke, in sicer 16. novembra.