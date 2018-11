Z dializo živi že 30 let

Maribor, 6. novembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes z majhnim presenečenjem razveselili 65-letno Viktorijo Bombek, ki se že 30 let uspešno zdravi z dializo. "To je izjemno redko. Gospa je prišla tako daleč s samodisciplino, ker se je držala naših navodil in diete," je izpostavil predstojnik oddelka za dializo Robert Ekart.