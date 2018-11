Indeks SBI TOP pada

Ljubljana, 6. novembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je sredi trgovalnega dne obrnjen navzdol. Med blue chipi v prvi kotaciji je bilo doslej največ povpraševanja po delnicah Krke, ki so na izhodišču. Indeks navzdol potiskajo delnice Pozavarovalnice Sava in Petrola. Večji padec indeksa pa zavirajo delnice Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije.