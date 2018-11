Deutsche Post DHL zaradi stroškov prestrukturiranja z nižjim dobičkom

Berlin, 6. novembra - Nemški logistični velikan Deutsche Post DHL je med julijem in septembrom ustvaril 146 milijonov evrov čistega dobička, kar je 77 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani in pod pričakovanji analitikov. Nižji dobiček je v prvi vrsti posledica dragega prestrukturiranja problematičnih enot za dostavo pošte in paketov.