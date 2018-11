V Ravnikar Gallery Space Helena Tahir s Poetiko otroštva

Ljubljana, 7. novembra - V Ravnikar Gallery Space bodo ob 19. uri odprli razstavo Helene Tahir z naslovom Poetika otroštva. Sestavlja jo tri leta nastajajoča serija del portretirancev različnih kultur. Ti nakazujejo na umetničino iskanje sebe in svojega kraja, ki se nikoli ne konča s stabilno identiteto, so sporočili iz galerije. Razstava bo na ogled do 26. novembra.