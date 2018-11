Pri sladkorni bolezni posebej pogosti srčno-žilni zapleti

Ljubljana, 6. novembra - Sladkorna bolezen je zelo razširjena bolezen, ki ne boli, povzroča pa številne zaplete, še posebej srčno-žilne, so na današnji skupni novinarski konferenci poudarili predstavniki društva za zdravje srca in ožilja ter zveze društev diabetikov. Obenem so pozvali k zgodnjemu odkrivanju ter pravočasnemu in učinkovitemu zdravljenju sladkorne bolezni.