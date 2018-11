Po zrušenju dveh zgradb v Marseillu našli truplo, več ljudi še pogrešajo

Marseille, 6. novembra - Po zrušenju dveh starejših zgradb v Marseillu so reševalci pod ruševinami našli truplo moškega, je danes sporočilo francosko tožilstvo. Gasilci in policisti so ponoči nadaljevali iskalno akcijo med ruševinami zgradb, ki sta se porušili v ponedeljek zjutraj. Po navedbah oblasti bi bilo lahko pod ruševinami še od pet do osem žrtev.