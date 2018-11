Larry Drew bo vodil Cleveland do konca sezone

Cleveland, 6. novembra - Košarkarje Cleveland Cavaliers bo do konca sezone vodil trener Larry Drew, potem ko je klubsko vodstvo njegovo začasno pogodbo spremenilo v stalno, so sporočili iz kluba. Potem ko so konjeniki v sezono vstopili s šestimi zaporednimi porazi, so odslovili glavnega trenerja Tyronna Lueja, začasno pa na njegovo meso imenovali Drewja.