Jezni prestolniki v NHL po dveh porazih spet do zmage

Washington, 6. novembra - Hokejisti Washington Capitals, prvaki severnoameriške lige NHL, so na domačem ledu gostili Edmonton Oilers in po zaslugi četrtega napada zmagali s 4:2. Jakub Vrana in Devante Smith-Pelly sta z goloma, po katerih si naftarji niso opomogli, prinesla gostiteljem prvo zmago po dveh zaporednih porazih, rezervni vratar Pheonix Copley je zbral 31 obramb.