Honduras in Gvatemala bi zajezila tok migrantov proti ZDA

New York/Tegucigalpa, 6. novembra - Predsednika Hondurasa in Gvatemale, Juan Orlando Hernandez in Jimmy Morales, sta se v ponedeljek v Hondurasu zavzela za zajezitev toka migrantov iz Srednje Amerike v ZDA ter za ukrepanje proti tistim, ki tovrstne migracije organizirajo ali spodbujajo iz političnih ali kriminalnih vzgibov, poročajo tuje tiskovne agencije.