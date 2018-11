ZDA in Severna Koreja bosta v četrtek nadaljevali pogovore v New Yorku

New York, 6. novembra - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se bo v četrtek v New Yorku sestal s podpredsednikom centralnega komiteja komunistične partije Severne Koreje Kim Yong-cholom, s katerim bosta, kot so sporočili s State Departmenta, govorila o napredku pri uresničevanju dogovora o denuklearizaciji Severne Koreje.