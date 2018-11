Newyorške borze končale neenotno

New York, 5. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali mešano. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so na trgovanje pozitivno vplivale cene naftnih derivatov, vlagatelji pa ostajajo previdni zaradi prihajajočih ameriških volitev v kongres in zaradi ameriških sankcij proti Iranu.