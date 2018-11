Hokejisti začenjajo reprezentančno sezono v Belorusiji

Jesenice, 8. novembra - Z današnjo tekmo med Slovenijo in Latvijo, začela se bo ob 12.15 po slovenskem času, se bo v Minsku začela nova sezona za slovensko hokejsko reprezentanco. Do sobote bo nastopala na turnirju v sklopu evropskega izziva v Belorusiji, kjer bosta tekmici še domačin Belorusija in Francija, prvič pa jo bo vodil novi selektor Ivo Jan.